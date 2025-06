Inter Mailand stellt Chivu als neuen Trainer vor

Inzaghi hatte nach dem 0:5 im Champions-League-Finale von München gegen Paris Saint-Germain einen Vertrag in Saudi-Arabien unterschrieben. Der 49-Jährige soll nach Medienberichten beim saudischen Club Al-Hilal bis zu 25 Millionen Euro Jahresgehalt bekommen. Al-Hilal nimmt wie Inter an der anstehenden Club-WM in den USA teil, die Saudis sind Gruppengegner von Red Bull Salzburg.