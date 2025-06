Lebensretter: „Lippen waren schon fast schwarz“

„Man weiß nie, wofür Fortbildungen in der Arbeit gut sein können“, sagt Sascha Hammer aus Weinburg am Saßbach. Weil er als Fachsozialbetreuer in der Südsteiermark unter anderen auch mit Jugendlichen mit Epilepsie schwimmen gehen muss, hat der 36-Jährige im Jahr 2018 eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer gemacht. „Dieser Ausbildung habe ich zu verdanken, dass ich, als es jetzt zu dem Notfall kam, genau wusste, was zu tun ist“, sagt er.