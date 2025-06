Unter dem Vollmond im Park gegen die 3X3-Stars

Echte Fans träumen davon: Einmal gegen einen der ganz großen Stars des 3x3-Basketball antreten. . . Genau das ist heuer beim 3x3 Vienna presented by win2day möglich! Und zwar in heißen 1-gegen-1-Duellen unter dem Korb. Und unter dem Vollmond. Passend zu eben diesem Himmels-Ereignis am 11. Juni lädt Red Bull zum exklusiven Full Moon Event in den Wiener Stadtpark.