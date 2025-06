Auszeichnung für eine „Kärntner Krone“-Powerfrau

Absolut verdient, wie wir meinen, ist Jenny doch als Lokalredakteurin im News Room unserer Redaktion am „Krone Platz“ in Klagenfurt auf allen Plattformen unseres Hauses quasi omnipräsent; mit Schwerpunkten in Politik, einem großem Herz für Soziales, Gefühl für Print, Online, Social Media, für Fotos und Videos; und ganz nebenbei ist sie auch noch als Belegschaftsvertreterin engagiert.