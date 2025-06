Papa-Ehrentag beschert dem Handel Millionen Euro

Exakt einen Monat nach dem Muttertag lassen wir am morgigen Sonntag die Väter im Land hochleben. Dem Handel beschert der Vatertag zwar nicht so viel Geld wie das Fest für die Mama, die Ausgaben können sich aber trotzdem sehen lassen. Laut der KMU Forschung Austria werden in Tirol 20 Millionen Euro für die Papas ausgegeben.