Warten ähnliche Szenen auch auf Austria Salzburg?

Diese Bilder gingen um die Welt! Nachdem der Aufstieg in die Bundesliga fixiert worden war, stürmten Tausende Fans des Hamburger SV den Rasen im Volksparkstadion. Die Anhänger sicherten sich Andenken an das historische Ereignis: Sitzbänke, Eckfahnen – auch die Spielwiese war nicht sicher. So mancher Fan pflanzte das Büschel dann bei sich im Garten ein.