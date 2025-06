Haka-Tanz im Parlament: Politiker suspendiert

Die ursprünglich aus Polynesien stammenden Maori besiedelten die Inseln Neuseelands seit dem 8. Jahrhundert. Mit der Ankunft der ersten Europäer ab dem 17. Jahrhundert entstanden gewaltsame Konflikte um Land und Besitz. Heute leben in Neuseeland rund 900.000 Maori, das entspricht etwas mehr als 17 Prozent der Bevölkerung. Obwohl sie in der Politik vertreten sind, gelten viele Maori weiterhin als benachteiligt und leben in Armut.