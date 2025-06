Aus Niederösterreich in die unendlichen Weiten

Landung geglückt“ in den Niederlanden: Das Technologiezentrums ESTEC der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Noordwijk hat jetzt eine Delegation aus Niederösterreich einen Besuch abgestattet. Im Herzstück der europäischen Raumfahrt und Weltraumforschung verstärkten Landeshautpfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher die Zusammenarbeit zwischen Niederösterreich und der Europäischen Weltraumorganisation, die – wie berichtet – in diesen Tagen ihr 50-jähriges Bestehen begeht.