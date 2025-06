Familie Karl: „Haben Beziehung auf Augenhöhe“

Du hast gemeint, du hättest deinen Sohn noch nie so diszipliniert erlebt wie bei „Dancing Stars“. Wie hast du seine Charakterformung über die Jahre miterlebt?

Fritz: Charakterformung – was ist denn für ein Wort? Er hat Charakter, da braucht man nicht zu formen.

Aaron: Wir sind eine Familie, in der alles sehr offen reflektiert wird. Da passiert diese „Formung“ ganz nebenbei. (lacht)