Beim Gesamtsieg wartet in Feldkirch ein Brunnenbad

Rauschendes Fest und Bad im Brunnen

In der Montfortstadt – die heuer „100 Jahre Großfeldkirch“ feiert und bereits zum vierten Mal nach 1968, 1973 und 2018 Etappenort sein wird – ist die Vorfreude bereits groß. „Ich war sofort Feuer und Flamme von der Idee, Teil der Tour of Austria zu werden“, verrät Bürgermeister Manfred Rädler, der am 13. Juli auf einen Publikumsansturm hofft. Denn geboten wird einiges: Bereits am Vortag gibt es am Sportplatz Altenstadt den „Käferle-Cup“. Am Renntag öffnet die Tour Expo am Domplatz um 10.30 Uhr.

Und nach dem Zieleinlauf laden die Feldkircher Lokale zum rauschenden Rundfahrtfest. Und sollte es einen Gesamtsieg des „Team Vorarlberg“ geben, versprach Thomas Kofler einen Sprung in einen Brunnen...