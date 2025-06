Für tot erklärt: 88-Jährige wachte im Sarg auf

Ärztin drohen nun Konsequenzen

Die Polizei ermittelt nun gegen die Ärztin wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Auch das Unternehmen, das in der Region für die sogenannte „Koroner“-Tätigkeit zuständig ist – also für die amtliche Feststellung von Identität und Todesursache – kündigte personelle Konsequenzen an und sprach von einem „bedauerlichen Vorfall“.