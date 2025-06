Spendlhofer: „Wusste gar nicht, wo Nieciecza ist!“

krone.at: Wie sind eigentlich die Fußball-Fans hier in Polen so drauf

Spendlhofer: Das Vorurteil mit den Hooligans, von denen es in Polen so viele geben soll, das kann ich so nicht bestätigen, davon hätte ich so nichts mitbekommen. Aber natürlich reden wir in der 2. Liga von kleineren Fan-Gruppen, von vielen kleineren Stadien, in die nur 4000 bis 5000 Zuschauer hineinpassen. Aber dann hat es auch in unserer Liga heuer viele Traditionsvereine gegeben, da sind die Auswärtsspiele schon sehr schön gewesen. Es spornt einen schon an, wenn man von 22.000 Leuten ausgepfiffen wird, wie bei Wisla Krakau zum Beispiel. Von der Fan-Kultur bin ich positiv überrascht, beim Spiel Ruch Chorzów gegen Wisla Kraków sind etwa 55.000 Zuschauer dabei gewesen – ein Stadion für 55.000 haben wir in Österreich gar nicht und da reden wir von der 2. polnischen Liga. Das ist schon was Besonderes, das darf man nicht unterschätzen.