Niger: Lebenszeichen von entführter Wienerin (74)

Die Wienerin soll sich mit einer Schweizerin in Gefangenschaft befinden. Die 67-jährige Claudia A. wurde am 13. April entführt. Beide Frauen wurden in der Nacht aus ihren Häusern verschleppt. Die Drahtzieher der Entführung sind Terroristen der Terrororganisation Islamischen Staat in der Größeren Sahara (ISGS).