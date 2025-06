Biker nach misslungenem Überholmanöver verletzt

In Krankenhaus geflogen

Das Motorrad geriet in das Straßenbankett des gegenüberliegenden Fahrstreifens und stürzte in weiterer Folge in den angrenzenden Wald. Der Lenker und die Beifahrerin zogen sich dabei erhebliche Verletzungen zu und wurden nach Erstversorgung an der Unfallstelle vom Notarzthubschrauber „C4“ ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol geflogen. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.