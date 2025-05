Papst Leo XIV weihte im Petersdom elf Priester

„Glaubwürdigkeit einer verwundeten Kirche wiederherstellen“

In seiner Predigt bat der Papst die Priester um „Transparenz“ in ihrem Leben. „Gemeinsam werden wir die Glaubwürdigkeit einer verwundeten Kirche wiederherstellen, die zu einer verwundeten Menschheit in einer verwundeten Schöpfung gesandt wurde. Wir sind noch nicht perfekt, aber es ist notwendig, glaubwürdig zu sein“, betonte Papst Leo.