Milliarden ausspioniert: Zehn Jahre NSA-Skandal

2018 setzte die EU die Datenschutz-Grundverordnung um, die den Umgang mit Nutzerdaten regelt. Auf Grundlage der Verordnung wurde der Facebook-Mutterkonzern Meta in diesem Mai in Irland zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro verurteilt, weil er die Daten europäischer Nutzer nicht vor dem Zugriff der US-Geheimdienste geschützt hatte.