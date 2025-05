Absteiger hält nun überraschend doch die Klasse

Traum vom Rapid-Bus in Bürmoos lebt

Damit erfüllt sich aber die Hoffnung von Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager. Der bekennende Rapid Wien-Fan fiebert derzeit noch mit, ob die grün-weißen Damen den Aufstieg in die 2. Liga schaffen. „Da ist es so ähnlich wie damals in Grödig, als sich Christian Haas nach dem Bundesliga-Aufstieg auf den Rapid-Bus gefreut hat. Bei uns kommen halt eben die Damen in der 2. Liga“, grinst er.