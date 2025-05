Arbeiterkammer schürt Leselust für die Jüngsten

Spannende Veranstaltungen

Die Online-Kanäle der AK-Büchereien erzielten 33.000 Zugriffe, das entspricht einem Zuwachs von 12 Prozent. Außerdem gibt es zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen. Zwei davon stehen schon Anfang Juni auf dem Programm. Am 4. Juni um 19 Uhr liest Katharina Köller aus ihrem Buch „Wild wuchern in der AK-Bücherei in Eisenstadt und am 5. Juni starten bereits zum zweiten Mal die AK-Book-Talks im Stadtgarten Oberwart. Beginn ist um 16 Uhr.