Salzburgs Pfingstfestpiele betten sich auf Vivaldi

Wie Vivaldi und Ovid zusammenpassen? „Diese Texte sind so etwas wie das Kochbuch der Renaissance“, erzählt Kosky, „auch das ganze Barock war in Ovid mariniert.“ Die dramaturgische Arbeit war lang und intensiv: „Wir haben die fünf Geschichten ausgewählt und dann überlegt, welche Musik wir nutzen können, um sie zu erzählen. Was braucht man für einen Moment – eine Arie, einen Tanz, eine Ouvertüre?“ Vierzig Kompositionen Vivaldis sind es jetzt, die den musikalischen Kern des Projekts bilden. Fertig gebaut wird das Stück erst jetzt in den Proben: „Wir schauen uns an, ob das Konzept aufgeht, ob die Arien funktionieren oder ob es an einer Stelle eher ein Duett braucht.“