Vier Neue und zwei Aufsteiger im Landeskader

600 Euro monatliche Förderung

Mitglieder des Salzburger Olympiakaders erhalten eine monatliche Förderung in Höhe von 600 Euro. Wer im Olympia-Perspektivkader ist, erhält monatlich 300 Euro. „Wir möchten vielversprechende Talente gezielt durch finanzielle Unterstützung entlasten, damit sie sich uneingeschränkt auf ihre sportliche Entwicklung konzentrieren und ihr volles Potenzial im Spitzensport entfalten können“, so Sport-Landesrat Martin Zauner. Die nächsten olympischen Winterspiele finden 2026 in Mailand/Cortina statt, die nächsten olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.