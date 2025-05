Wintersaison brachte für Tourismus minimales Minus

Schnöll hob auch die Bedeutung sportlicher Großereignisse als Rezept des Erfolges heraus: International beachtete Veranstaltungen wie die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm, das Dreikönigsspringen in Bischofshofen sowie die Alpinen-Ski-Weltcups in Flachau und Altenmarkt-Zauchensee sowie der Snowboardweltcup in Bad Gastein hätten einen riesigen Werbeeffekt, der gar nicht hoch genug einzuschätzen sei. „Jedes Großereignis ist mit seinem Werbeeffekt eine Investition in die touristische Zukunft Salzburgs.“