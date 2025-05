Bei Bischofshofen wartet im Sommer ein Umbruch

Lang ist’s her! Am 28. März durfte Bischofshofen zuletzt in der Westliga einen Sieg bejubeln. Bis Samstag mussten sie warten, um erneut als Gewinner vom Platz zu gehen. „Es war eine große Erleichterung“, schnaufte Trainer Thomas Schnöll nach dem 4:1 gegen Lauterach durch. Da saßen auch – wie davor selten – wieder sechs Ersatzspieler auf der Bank. „Es waren aber nicht alle gesund.“ Deswegen geht beim Übungsleiter der Blick in die Zukunft: Im Sommer steht ein Umbruch an. Alarcon Guzman etwa hat keine Zukunft beim BSK.