Storchenkind „Josef“ hatte Glück im Unglück

Auch in Pamhagen gibt es Storchennester, wo in den vergangenen Tagen schon einige Jungstörche das Licht der Welt erblickt haben. In der Urbarialgasse ist am Montag ein Küken aber leider vom Dach gefallen. Glück im Unglück: Die Familie des Bürgermeisters Josef Tschida (Sohn Josef und Enkerl Josef) kamen des Weges und fanden das kleine Ding im hohen Gras zusammengekauert.