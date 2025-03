Sauberes Nest für das Storchenpaar Hansi & Anna

Wirthner kümmert sich seit Jahren um Störche in Apetlon. Dort wurde jetzt ein Nest auf Kosten der Frau gesäubert. „Damit Hansi ein schönes Nest vorfindet, wenn er aus dem Süden zurückkommt“, erklärt sie. Die Feuerwehr Neusiedl am See rückte dafür extra mit dem Hubsteiger an. Zwei Mann richteten das Nest her, holten Unrat vom Vorjahr heraus und gaben etwas Holzwolle hinein, machten ihm quasi „das Bett“ neu.