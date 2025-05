Kalifornien: Baby stirbt in illegaler Tagesstätte

Am Freitag in der Früh seien die Rettungskräfte in ein Wohnhaus gerufen worden, weil ein Baby nicht geatmet hatte und nicht bei Bewusstsein war, hieß es von der Polizei. Die Rettungskräfte versuchten, das Leben des Säuglings zu retten und brachten es in ein Krankenhaus in der Nähe. Das Baby wurde aber wenig später für tot erklärt.