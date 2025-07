Kärntner Ärzte proben „großen“ Aufstand gegen ÖGK

Mahnende Worte findet Kärntens Ärztekammerpräsident Markus Opriessnig zu den Sparplänen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK): „Die ÖGK will Kärnten offenbar zum Testfall in Österreich dafür machen, wie weit man die Kassenmedizin nachhaltig schädigen kann. Das geschieht in zweifacher Weise. Es werden Leistungen für die Patienten und Patientinnen reduziert und die ÖGK frustriert darüber hinaus alle Ärzte mit Kassenvertrag, indem sie ihre Honorare durch Nichtabgeltung der Inflation empfindlich kürzt.“ Zudem würden Vorschläge für mehr Planstellen in bestimmten Fachbereichen ignoriert werden.