Europäische Leitbörsen legten wieder deutlich zu

Der Euro-Stoxx-50 schloss mit plus 1,30 Prozent auf 5.395,33 Zähler. In Frankfurt hielt der DAX zuletzt bei 23.998,52 Punkten. In London fand feiertagsbedingt kein Handel statt. Auch die Börsen in den USA waren wegen des „Memorial Day“ feiertagsbedingt geschlossen.