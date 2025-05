Von der Leyen verschafft EU neue Gnadenfrist

Im Zollstreit mit der EU hat der US-Präsident am Sonntag angekündigt, ab 1. Juni vorgesehene Zölle auf Waren aus der EU in Höhe von 50 Prozent bis zum 9. Juli auszusetzen. Er habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem „sehr netten Telefonat“ mitgeteilt, dass er ihrer Bitte um eine Verlängerung der ursprünglichen Frist nachkommen werde.