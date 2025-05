Erste Skizzen für Besucherzentrum sind da

Samson wird in voller Größe ausgestellt

Blickfang wird garantiert der Mauterndorfer Samson, der in voller Größe ausgestellt werden kann. Kirchner: „Bis jetzt musste er für die Lagerung mühsam zerlegt werden. Das ist bald vorbei.“ Der Riese soll beim früheren Heuboden durch ein Tor mit Glasfronten an seinen Platz geschoben werden können.