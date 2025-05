„Das kann ein paar Prozente mehr herauskitzeln“

Tabellarisch liegt St. Johann in der Westliga im Niemandsland. Als Neunter geht nach oben wie auch unten nicht mehr viel. Dasselbe gilt für Wals-Grünau, das mit fünf Punkten mehr einen Platz davor steht. Im heutigen Salzburger Derby zwischen den beiden Klubs geht es aber auch darum, wer hinter der Austria die Nummer zwei und drei des Bundeslandes ist. Die besten Karten dafür hat aktuell Aufsteiger Kuchl (sechs Punkte vor St. Johann). So eng wie es in der Tabelle ist, wird es wohl auch am Feld zugehen, denkt St. Johanns Trainer Andreas Scherer: „Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe. Grünau hat im Frühjahr gute Leistungen gezeigt.“