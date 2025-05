„Notfallversorgung im Retzer Land sichern!“

„Plan für Randgebiete!“

Laut ihren Angaben bekam sie aber keine Antworten vonseiten Schwarz-Blau-Rot. „Schon heute können Notarztstellen oft nur schwer besetzt werden. Es fehlt der Plan, wie man auch in Randgebieten die Berufe so attraktiv macht, dass sich genügend Mediziner finden“, so Moser. Ihr Parteikollege Georg Ecker ergänzt: „Hardegg wäre beispielsweise von einem Notarzt nicht einmal in einer halben Stunde erreichbar, wenn die Landesregierung diese Pläne umsetzt. Hier muss daher dringend nachgebessert werden“.