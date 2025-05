Vive la Sarre!

Die Quizfrage, was Erich Honecker, Nicole Hohloch (später verheiratete Nicole Seibert), Frank Farian und Oskar Lafontaine gemeinsam haben, lässt sich spielend leicht im Ausschlussverfahren lösen. Honecker hat nie an einem Song Contest teilgenommen, Frank Farian war nicht ZK-Generalsekretär, Oskar Lafontaine hat Boney M. nicht erfunden und Nicole war nicht mit Sahra Wagenknecht verheiratet. Folglich bleibt als Lösung nur, dass alle vier im Saarland geboren oder zumindest aufgewachsen sind, dem Bundesland, das fußballerisch gesehen gerne unterschätzt wird. Immerhin verfügt das hinsichtlich der Einwohnerzahl zweitkleinste deutsche Bundesland mit bisher drei Clubs pro einer Million Einwohner:innen über die größte Dichte an Bundesligavereinen seit 1963. Da können Bayern (0,5 Clubs pro Million) und selbst NRW mit einer Quote von 1,0 nur neidisch in Richtung er französischen Grenze schielen.