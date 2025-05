Verkehrsrowdy „mähte“ Hecke um und flüchtete

Zugetragen hat sich der Vorfall um exakt 5.11 Uhr im Althofenweg auf Höhe der Landesberufsschule in Lochau: Nach bisherigem Ermittlungsstand ist ein unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem BMW von der Fahrbahn abgekommen und durch eine Hecke gekracht, wobei sowohl beim Fahrzeug als auch beim Gestrüpp erheblicher Sachschaden entstand. Anstatt den Unfall zu melden, trat der Lenker mit seinem demolierten Wagen – es handelt sich laut Polizei um einen grauen BMW der 3er-Serie mit schwarzen Felgen – die Flucht in Richtung des Lochauer Ortszentrums an.