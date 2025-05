Wenn Liechtensteiner sich ans Steuer setzen…

Einen Schleichweg der besonderen Art hat sich am Freitagabend ein sturzbetrunkener Lenker in Vaduz ausgeguckt: Um einer etwaigen Alkoholkontrolle zu entgehen, entschloss sich der Mann kurzerhand dazu, einen Fußgänger- und Fahrradweg zu befahren. Blöderweise hatte er dabei auch zwei Brücken zu passieren, die lediglich für den Leichtverkehr konzipiert sind. Eine der Überführungen war so schmal, dass er sich mit seinem Wagen regelrecht durchzwängen musste – verbunden mit einigen Kollateralschäden an Karosserie und Geländer. Zwar versuchte er noch, zu fliehen, allerdings konnten die Beamten der Landespolizei den Mann rasch stellen – ein Bluttest wurde angeordnet, der Führerschein einkassiert.