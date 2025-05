Trumps „90 Tage“ | US-Wagenburg

Trumps „90 Tage“. Für 90 Tage hatte Donald Trump Anfang April die von ihm kurz zuvor verhängten hohen Zölle für Einfuhren aus den meisten Ländern der Welt in die USA ausgesetzt. Weil diese Schutzgebühren die Börsen auf eine Talfahrt gelenkt hatten und die US-Wirtschaft ad hoc nicht nur nicht stärkten, sondern weiter schwächten. 90 Tage – die hätten bis in den Juli hinein gereicht, so lange wollte man unter anderem mit der EU verhandeln. Doch 90 Tage können, wenn es nach Trump geht - und wen wundert das dann? – auch auf die Hälfte schrumpfen. Denn gestern kündigte der amerikanische Präsident Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf Produkte aus der Europäischen Union an. Nicht ab Mitte Juli, also nach Ablauf der 90 Tage, sondern gleich ab dem 1. Juni. Die Ankündigung erfolgte wie so viele zuvor über seinen eigenen Online-Dienst Truth Social. Da fügte er gleich hinzu, dass die laufenden Verhandlungen „zu nichts führen“. Darf man diese Aussage gar als unerwartete Selbsterkenntnis sehen? Kann er erkennen, dass er Verhandlungen führt oder führen lässt, die trotz all seiner prahlerischen Verkündungen zu nichts führen? Nein, das können wir dem selbsternannten „Dealmaker“ wohl nicht zutrauen.