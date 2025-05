In der Josefstadt ist das Stück der wahre Star

Die Seele ist ein weites Land. Im Theater in der Josefstadt ist sie das aktuell auch in jeder Hinsicht. Regisseur Janusz Kica gibt dem Schnitzler-Klassiker viel Raum und Zeit, um seine verbalen Flügel in voller Pracht aufzuspannen. Die schwarze Drehbühne wird einzig von einer kahlen Wand geteilt, die Szenerie ist bis auf ein paar Gegenstände leer. Nur die schlichten Kostüme in der Ausstattung von Karin Fritz atmen einen Hauch Nostalgie. Zentrales Requisit ist hier die Sprache, der Star dieser Aufführung das Stück selbst.

Treffsichere Affektstudien

Arthur Schnitzlers in Szenen gepackte Lebensklugheit und seine treffsicheren Affektstudien sind hier ausgeleuchtet bis in den letzten Winkel der menschlichen Seelenlandschaft. Regisseur Kica bringt diesen emotionalen Sezierkurses zum Strahlen, nichts verstellt die Sicht auf das Stück. Und darin kann der angewandte Tiefenpsychologe Schnitzler nicht verleugnen, ein Zeitgenosse von Sigmund Freud gewesen zu sein. In jeder gesprochenen Zeile – und in all den bedeutungsvollen Pausen dazwischen – ist der Nährboden einer Zeit spürbar, aus dem Freuds Psychoanalyse entstanden ist.