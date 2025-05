Alltagsleben dank offener Grenzen wieder einfacher

Krisztián Tóth aus Darnózseli in Ungarn arbeitet seit vielen Jahren im „BarrIQue“ in Gols. Mittwoch bis Samstag pendelt der Ungar von seiner Heimatgemeinde ins Burgenland. Die vergangenen Wochen musste er den Umweg über Nickelsdorf in Kauf nehmen, denn sein bevorzugter kleiner Grenzübergang in Halbturn, war gesperrt. „Ich fahre zwar nicht in der Früh, aber trotzdem gab es oft Stau in Nickelsdorf. Das hat es komplizierter gemacht, in die Arbeit zu kommen“, so Tóth. „Jetzt ist alles wieder einfacher.“ Egal, ob im Verkauf, der Landwirtschaft oder sonst wo: Viele Ungarn sind dankbar, jetzt wieder mit weniger Zeitaufwand zur Arbeit ins Burgenland einpendeln zu können.