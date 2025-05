Hausbewohner bei Kellerbrand schwer verletzt

Zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus kam es am Donnerstagabend in Olbendorf im Bezirk Güssing. Der Hausbesitzer, ein älterer Mann, wurde dabei schwer verletzt. Während der Anfahrt der Blaulichtorganisationen war unklar gewesen, ob sich der Mann noch im Gebäude befindet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass er bereits das Gebäude verlassen konnte. Der Mann wurde umgehend erstversorgt und aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 16“ ins Krankenhaus geflogen.