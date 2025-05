Österreichs Winzer im Streit um die Trinkkultur

Weintourismus kontert

Nachdem die Vereinigung Österreichischer Traditionsweingüter (ÖTW) mit einer von Global 2000 präsentierten Studie nachgelegt und bedenkliche Mengen der Ewigkeitschemikalie TFA in europäischen Weinen angeprangert hat, meldet sich nun Herbert Oschep, der neue Chef des Weintourismus im Burgenland, zu Wort. Aus seiner Sicht „korkt“ die Debatte gewaltig. „Wo bleibt der Genuss?“ Das fragen sich fachkundige Konsumenten. „Im Zuge der realitätsfernen Diskussion rund um den chemikalischen Giftstoff im Wein ist die ÖTW-Führungsspitze mit einer besonders unnützen Aussage in Erscheinung getreten. Die Traditionsweingüter fordern naturnahes Wirtschaften, als ob das bislang in Österreich missachtet worden wäre“, wundert sich Oschep.

Gemeinschaft gespalten?

„Anstatt Einigkeit und Geschlossenheit in einem ohnehin sehr schwierigen, anspruchsvollen internationalen Umfeld zu demonstrieren, versucht der ÖTW-Chefsprecher, die Winzergemeinschaft zu spalten und seinen eigenen Vorteil aus einer branchenschädlichen öffentlichen Diskussion zu ziehen“, beklagt der Weintourismus-Geschäftsführer.