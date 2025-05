Redewettbewerb: Mit Sketch und Lied zum Landessieg

Lustiger Sketch mit Lied

Die Mädchen der Landjugend St. Georgen im Lavanttal holten in der Kategorie „Sprachrohr“ – wo auch Kreativität gefragt war – den Landessieg. Acht Minuten war die Künstliche Intelligenz (KI) ihr Thema. „Wir haben einen lustigen Sketch und ein Lied in unseren Auftritt integriert.“ Unter anderem heißt es da: „Und geht’s im Leben mit der KI so weiter, donn wird die Menschheit nerma gscheiter.“