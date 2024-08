Erster Eindringling zu 4,5 Jahren Haft verurteilt

Michael Sparks aus dem US-Bundesstaat Kentucky wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen Landfriedensbruchs schuldig gesprochen (siehe Video oben). Laut den Ermittlerinnen und Ermittlern war er der erste Trump-Anhänger, der am 6. Jänner 2021 in das Kongressgebäude eindrang. Sparks habe auf die nach ihm folgenden Demonstrierenden „wie ein grünes Ampelsignal gewirkt“, sagte ein Polizist in dem Prozess in Washington.