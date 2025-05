52-Jährige rutschte Hang hinab – Seilbergung

Beschwerlicher Rettungseinsatz für Polizei, Rettung und Feuerwehr am Montagnachmittag im Wiener Bezirk Döbling: Eine 52-Jährige wollte vom Kahlenbergerdorf in Richtung Kahlenberg gehen, wählte dafür aber eine denkbar schlechte Route – nämlich das steile, unbefestigte Gelände. Die Frau kam am Hang des Leopoldsbergs plötzlich zu Sturz und erlitt einen Schwächeanfall.