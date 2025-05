Die 99ers krallen sich dänischen WM-Verteidiger

Der 27-Jährige ist eine interessante Personalie: Schon als 15-Jähriger stand Anders Koch in seiner Heimatstadt im Lineup von Esbjerg IK in der zweiten dänischen Liga auf dem Eis. Mit 17 Jahren war er mit Esbjerg Energy in der Metal Ligaen, Dänemarks höchster Spielklasse, Vizemeister, holte ein Jahr später die dänische Meisterschaft und war vier Saisonen in der Champions Hockey League mit dabei.