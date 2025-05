Jubiläums-Anlage strahlt in den Sonnen-Himmel

Der Ausbau heimischer, erneuerbarer Energien ist die Grundlage für unsere Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit. In kurzer Zeit haben wir damit mehr Stromerzeugungsanlagen gebaut, als in Österreich vor 20 Jahren überhaupt existierten." bringt es Burgenland Energie-Vorstand Stephan Sghara auf den globalen Punkt. Mit einer beeindruckenden Gesamtleistung von 24 Megawatt Peak (MWp) liefern die 4000 Krone Sonne-Anlagen so viel Energie, um 96 Millionen LED-Lampen gleichzeitig leuchten zu lassen oder wie von 8000 Haushalten auf einen Schlag verbraucht werden – rein durch sanfte Himmelsenergie.