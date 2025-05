Die App, die mit der Sonne rechnet!

EnergiQ – das Herzstück von Krone Sonne

Wie gut das in der Praxis funktioniert, zeigt Paul O. aus Niederösterreich. Seit März 2025 erzeugt seine PV-Anlage Krone Marie gemeinsam mit dem 5-kWh-Speicher Tom ein selbstversorgtes Heim mit Sonnenkraft. „Alles lief ohne Probleme“, schildert O. Dankensager auf den ersten Blick: Ein Vorteil: Der Speicher kann nun automatisch den Netzbezug steuern, wenn der Strompreis am niedrigsten ist. Ermöglicht wird das durch die App EnergiQ von Krone Sonne – das Herzstück eines modernen, smarten Zuhauses. Die App merkt nicht nur in Echtzeit, wie viel Strom im Speicher vorhanden oder verbraucht wird – sie steuert auch automatisch, wann etwa möglichst viel Sonnenstrom ins Haus fließt: Zuerst wird der Speicher gefüllt, danach werden Geräte versorgt oder das E-Auto geladen. Und das alles ohne einen einzigen Handgriff.