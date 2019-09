Goldtoilette aus britischem Schloss gestohlen

Bei dem Raubzug in der Nacht auf Samstag wurde auch das 300 Jahre alte Schloss, in dem sich das Kunstwerk befand, in Mitleidenschaft gezogen. Am Tatort entstand „erheblicher Schaden und eine Überschwemmung“, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Gold-Toilette war funktionstüchtig und durfte sogar von den Besuchern benutzt werden - aber nur für je maximal drei Minuten, um Schlangen zu vermeiden. Das Schloss blieb für Besucher an dem Tag gesperrt. Churchill wurde 1874 dort geboren.