Schätze aus Kirche, Küche, Keller in Langer Nacht

In beinahe 100 Kirchen, Pfarrhäusern und Türmen von drei Konfessionen werden in Kärnten in einer Nacht Hunderte Programmstunden für alle Sinne geboten. Auch in Osttirol darf gestaunt werden. Im Zentrum steht das Thema Hoffnung. Die spannende Nacht beginnt am 23. Mai mit Glockengeläute in ganz Österreich.