Hit bleibt ohne Nachspiel, Derby steht ins Haus

Woran sich die Gäste gestoßen haben? Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo hat eine Vorstellung davon: „Ich habe den Assistenten ja höchstselbst behandelt. Daher war ich auch überrascht, dass er nicht mehr fit wurde, aber die Zerrung war eben so stark“, berichtet er mit Augenzwinkern. Für Verwunderung sorgte, dass der andere Assistent nach dem Ausfall des Kollegen die Spielfeldseite wechselte. Lapkalo dazu: „Einer muss ja die Wechsel auf der Bankseite vornehmen. Ich glaube, die Bramberger haben da einfach nicht so weit gedacht.“ Sei's drum. Das 2:0 steht offiziell in den Büchern.