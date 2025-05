Arnautovic? „Das wird lange ein Albtraum bleiben“

Der ÖFB-Teamstürmer, der erst in der Nachspielzeit eingewechselt worden war, wurde in der 94. Minute durch einen Acerbi-Kopfball im Strafraum bedient, schlug allerdings aus kurzer Distanz am Ball vorbei. Fassungslosigkeit bei den Inter-Fans, der erhoffte Sieg blieb somit aus.