Kovac-Verlängerung beim BVB „erstmal kein Thema“

„Gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann“

Das bedeutet allerdings nicht zwingend, dass Kovak auch 2025/26 das Training der Dortmunder übernimmt – wenngleich die Chefetage den Kroaten in den höchsten Tönen lobt. „Niko hat in den vergangenen Monaten gezeigt, dass man gemeinsam an den Dingen arbeiten kann und dass man sich auf ihn verlassen kann“, so Kehl.